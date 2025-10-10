S&P Global e CME Group perfezionano vendita di OSTTRA a KKR per 3,1 miliardi di dollari

(Teleborsa) - S&P Global
e CME Group
hanno completato la vendita di OSTTRA alla società di investimento KKR
. I termini dell'accordo per OSTTRA ammontano a un enterprise value totale di 3,1 miliardi di dollari
, che sarà suddiviso equamente tra S&P Global e CME Group in base alla loro joint venture paritetica.
Costituita nel 2021 come joint venture tra CME Group e S&P Global, OSTTRA serve l'ecosistema finanziario globale con una suite completa di offerte post-trading
essenziali per tassi di interesse, cambi, credito e azioni.
OSTTRA fornisce soluzioni end-to-end di connettività e workflow
a banche, broker-dealer, gestori patrimoniali e altri operatori di mercato per l'elaborazione delle negoziazioni, il ciclo di vita delle negoziazioni e l'ottimizzazione.