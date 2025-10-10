Salute mentale e lavoro: liberi professionisti e lavoratori poco motivati e tra i più a rischio

(Teleborsa) - In occasione della, che ricorre oggi, venerdì 10 ottobre, due recenti indagini accendono i riflettori sul. Secondo una ricerca condotta dasu 237 psicologi, i, come ansia (25%), stress (21%) e burnout (15%). Le cause principali: precarietà, eccessiva competizione e sovraccarico di responsabilità. Seguono, per incidenza, i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico.Gli esperti segnalano— irritabilità, insonnia, dolori fisici, cali di motivazione e isolamento sociale — e suggeriscono, tra cui dedicare tempo a sé stessi, stabilire confini tra vita privata e professionale, coltivare relazioni di supporto e imparare tecniche di gestione dello stress."Non sorprende che i liberi professionisti incontrino maggiori difficoltà.È una ricerca complessa, segnata da responsabilità, periodi di instabilità economica e dalla mancanza di alcune tutele garantite ad altre categorie professionali. Tutto questo può generare stress e momenti di fragilità, ma anche un profondo senso di realizzazione quando si riesce a dare forma al proprio modo di lavorare. Sapere per imparare ad affrontare le sfide con maggiore serenità. E nonostante le difficoltà continua a crescere, soprattutto tra i più giovani, il numero di chi sceglie la Partita IVA proprio perché crede nella libertà, l’autonomia e nell’autorealizzazione professionale", affermaUn secondo studio, "", realizzato dacon l’Università di Bologna e l’Università di Palermo, mostraper dedicarsi ad altre attività dopo il lavoro e. Inoltre, il 61% riferisce disagi fisici come dolori muscolari legati ai ritmi lavorativi."Gli ambienti di lavoro possono influire sul benessere in modo rilevante", spiega. "Contesti organizzativi favorevoli si possono considerare come fattori di protezione per la salute mentale". Secondo l’OECD, (Organisation for Economic Co-operation and Development), i disturbi mentali possono pesare fino al 4% del PIL di un paese, considerando produttività e costi sociali.Come ricorda Diego Scarselli, negli ambienti di lavoro dove si è sviluppato un, professionisti e professioniste sono in grado di mantenere un buon equilibrio tra salute e produttività. Deve preoccupare, invece, il dato sul basso engagement: "Quando, il lavoro acquista senso, gli obiettivi diventano concreti, lo sforzo appare sostenibile e la collaborazione si consolida. Il fatto che".