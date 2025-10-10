Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Wall Street apre in cauto rialzo
dopo la chiusura in calo di ieri, mentre il governo statunitense entra nel suo decimo giorno di shutdown
. Un cambiamento potrebbe arrivare a breve poiché alcuni legislatori repubblicani hanno segnalato la volontà di negoziare sui sussidi sanitari
che i Democratici insistono come condizione per sostenere un disegno di legge sui finanziamenti.
Focus per la earning season che prosegue la prossima settimana con i conti, tra le altre, di JP Morgan
e Citigroup
.
Sul fronte geopolitico, venerdì la Cina ha annunciato che a partire dal 14 ottobre inizierà a imporre dazi alle navi statunitensi che attraccano nei porti cinesi
.
Tra i titoli interessati da annunci
, da segnalare Bristol Myers
che ha acquistato Orbital Therapeutics per 1,5 miliardi di dollari
. A settembre sono aumentate le spedizioni di Tesla dallo stabilimento di Shanghai
. Inoltre, le autorità di regolamentazione cinesi hanno avviato indagine antitrust
sull'acquisizione dell'azienda di chip Autotalks da parte di Qualcomm
.
Guardando ai principali indici
, seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones
, che avanza a 46.504 punti (+0,32%), spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso. Più cauto l'S&P-500
, che si porta a 6.747 punti (+0,19%); sulla stessa linea il Nasdaq 100
(+0,17%). In moderato rialzo l'S&P 100
(+0,25%).