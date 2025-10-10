Milano 16:32
42.617 -0,41%
Nasdaq 16:32
25.150 +0,20%
Dow Jones 16:32
46.519 +0,35%
Londra 16:32
9.495 -0,15%
Francoforte 16:32
24.585 -0,11%

Seduta moderatamente positiva a New York

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Wall Street apre in cauto rialzo dopo la chiusura in calo di ieri, mentre il governo statunitense entra nel suo decimo giorno di shutdown. Un cambiamento potrebbe arrivare a breve poiché alcuni legislatori repubblicani hanno segnalato la volontà di negoziare sui sussidi sanitari che i Democratici insistono come condizione per sostenere un disegno di legge sui finanziamenti.

Focus per la earning season che prosegue la prossima settimana con i conti, tra le altre, di JP Morgan e Citigroup.

Sul fronte geopolitico, venerdì la Cina ha annunciato che a partire dal 14 ottobre inizierà a imporre dazi alle navi statunitensi che attraccano nei porti cinesi.

Tra i titoli interessati da annunci, da segnalare Bristol Myers che ha acquistato Orbital Therapeutics per 1,5 miliardi di dollari. A settembre sono aumentate le spedizioni di Tesla dallo stabilimento di Shanghai. Inoltre, le autorità di regolamentazione cinesi hanno avviato indagine antitrust sull'acquisizione dell'azienda di chip Autotalks da parte di Qualcomm.

Guardando ai principali indici, seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 46.504 punti (+0,32%), spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso. Più cauto l'S&P-500, che si porta a 6.747 punti (+0,19%); sulla stessa linea il Nasdaq 100 (+0,17%). In moderato rialzo l'S&P 100 (+0,25%).


