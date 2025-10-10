Milano 12:07
42.683 -0,25%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 12:07
9.493 -0,17%
Francoforte 12:07
24.557 -0,22%

Titoli Stato: Tesoro colloca BOT per 9 miliardi, rendimenti in salita

Richieste per 13,1 miliardi

Titoli Stato: Tesoro colloca BOT per 9 miliardi, rendimenti in salita
(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato, nell'asta odierna, BOT annuali per 9 miliardi di euro. Le richieste pervenute sono state pari a 13,1 miliardi.

Il rendimento è in lieve rialzo di 2 punti base al 2,05%.
