Milano
12:07
42.683
-0,25%
Nasdaq
9-ott
25.098
0,00%
Dow Jones
9-ott
46.358
-0,52%
Londra
12:07
9.493
-0,17%
Francoforte
12:07
24.557
-0,22%
Venerdì 10 Ottobre 2025, ore 12.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Titoli Stato: Tesoro colloca BOT per 9 miliardi, rendimenti in salita
Titoli Stato: Tesoro colloca BOT per 9 miliardi, rendimenti in salita
Richieste per 13,1 miliardi
Economia
10 ottobre 2025 - 12.09
(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato, nell'asta odierna,
BOT annuali
per 9 miliardi di euro. Le
richieste
pervenute sono state pari a 13,1 miliardi.
Il
rendimento
è in lieve rialzo di 2 punti base al 2,05%.
Condividi
Leggi anche
Asta BOT 12 mesi, collocati 9 miliardi di euro con rendimento in crescita
Asta BOT 6 mesi, collocati 6,5 miliardi di euro con rendimento in rialzo
MEF, il 10 ottobre in asta BOT 12 Mesi per 9 miliardi di euro
Asta BOT 6 mesi, tutto esaurito nella riapertura
Altre notizie
Titoli di Stato, Tesoro: in asta mercoledì 5 miliardi di BTP short term e indicizzati
Asta BOT 12 Mesi, interesse nullo da specialisti in riapertura
Aste BTP, collocati 4,75 miliardi di euro con rendimenti in calo
Asta titoli di Stato, collocati 8,75 miliardi di euro con rendimenti misti
Banca d'Italia, a luglio il debito pubblico scende a 3.056 miliardi
Gran Bretagna, massa monetaria M4 in aumento ad agosto
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto