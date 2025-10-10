"Tremori sotto la pelle": l’Arte come linguaggio di sostenibilità, inclusione e consapevolezza

(Teleborsa) -, il Palazzo delle Stelline di Milano ospita, un percorso scultoreo che intreccia materia e introspezione, corpo e pensiero, restituendo all’arte il suo ruolo più profondo: farsi linguaggio di trasformazione e coscienza collettiva.Curata da, la mostra si presenta come un viaggio attraversoche raccontano la riconciliazione dell’artista con sé stessa e con il mondo, dopo la scoperta in età adulta della propria. Un tema personale che si apre però a una riflessione universale: quella sulla fragilità, sull’identità e sulla possibilità di rigenerarsi.Accanto alla forza poetica e materica delle sculture — teste di marmo, gabbie metalliche, roseti d’acciaio — il progetto assume una. Tremori sotto la pelle è infatti unnel campo dell’arte contemporanea. Dalla scelta dei materiali al processo produttivo, tutto è stato pensato in chiave: Surga utilizza blocchi di marmo recuperati e polveri riutilizzate, mentre l’allestimento – progettato con l’agenzia creativa Jardino – privilegia il riuso di strutture e materiali riciclabili, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Anche la produzione delle opere, realizzata in un laboratorio a Lecco, ha seguito criteri di prossimità per limitare le emissioni legate al trasporto.Ma l’impegno della mostra non si ferma alla dimensione ambientale. In linea con le tematiche affrontate, il percorso è stato progettato per essere. Attraverso luci, suoni e stimoli sensoriali calibrati, il visitatore viene invitato a percepire la sensibilità dell’artista, con la possibilità di partecipare a, realizzati in collaborazione con psicologi e associazioni.La mostra prevede inoltre supporti di approfondimento, tra cui uno schermo interattivo che consente di esplorare più a fondo le tematiche legate alle neurodivergenze, offrendo una chiave di lettura ulteriore e una maggiore comprensione di quello che è il mondo nella sua complessità sensoriale e cognitiva.Tremori sotto la pelle diventa così una: la sostenibilità, l’inclusione, la salute mentale e la valorizzazione della differenza come risorsa. Un esempio concreto di come l’arte possa farsi luogo di cura, consapevolezza e responsabilità condivisa., opere che condensano un’emotività compressa, un linguaggio interrotto, la tensione di un pensiero che implode sotto la superficie. In queste forme dense e levigate si percepisce la difficoltà della parola, la ricerca di un codice che restituisca al volto la sua verità interiore., sculture in marmo e metallo realizzate durante la residenza dell’artista al Centro Internazionale di Scultura di Peccia nel 2023: blocchi di pietra dalle forme organiche e irregolari sospesi dentro gabbie metalliche, come pensieri che si urtano, si intrecciano e cercano un varco di luce. È la rappresentazione di una mente in lotta con sé stessa, di un equilibrio fragile tra controllo e caos, tra necessità di ordine e impulso vitale., la serie che segna un punto di svolta nel lavoro di Anne-Cécile Surga e coincide con il momento della diagnosi:. Qui, le sculture si aprono a un linguaggio più fluido e vitale, dove il metallo assume forme vegetali e ramificate, rovi e roseti che sembrano fiorire e ferire nello stesso tempo. Alcune rose custodiscono al loro interno pistilli-denti realizzati in resina e polvere di marmo, calchi della dentatura dell’artista, memoria fisica di un bruxismo che diventa metafora di tensione e rilascio, di dolore che trova una nuova espressione plastica. È in questo ambiente che la tensione si scioglie, e il viaggio di Tremori sotto la pelle si conclude nella quiete di un paesaggio rigenerato, dove la differenza non è più ferita ma risorsa, e la materia non cancella il passato, ma lo reintegra in una forma più ampia e armonica.La mostra, con il patrocinio del Comune di Milano e dell’Institut français Milano, è visitabile fino al 4 novembre nelle sale di Palazzo delle Stelline, in collaborazione con Jardino e Piero Atchugarry Gallery.