Trenitalia, Cacciapuoti: "Ancora più capillarità grazie ai nuovi frecciarossa 1000 e Busitalia"

ampliamento della classe Executive che arriva a 14 posti e una maggiore vivibilità per il turismo internazionale con comparti bagagliere dimensionati per accogliere una maggiore affluenza". È quanto afferma Francesco Cacciapuoti, direttore Sales Trenitalia.







(Teleborsa) - "Trenitalia all'interno della sua flotta inserisce 46 nuovi ETR1000 di ultima generazione che hanno delle novità importanti al loro interno:"Innovazione della nuova generazione dei Freccia Rossa 1000 – prosegue– anche sul fronte della sostenibilità edei consumi. Riusciamo a raggiungere i 300 km/h e a sostenerli con meno consumi e l'intero treno ha guadagnato 2.7 punti percentuali in termini di riciclabilità dei materiali. Siamo arrivati al 97% di riciclabilità per quella che è la capillarità dei nostri network attraverso i nostri principali prodotti alta velocità Intercity e Regionale riusciamo a raggiungere 1700 destinazioni giorno con 9800 treni. Abbiamo creato un'integrazione, una sinergia, anche con l'attività gomma e il prosieguo del viaggio via gomma con Freccia Link e link agganciati alnetwork Alta Velocità e al network Regionale. Abbiamo completato anche l'acquisizione di Bus Italia, il 100% che ci permetterà di integraremaggiormente i nostri treni a quello che è un TPL e offerte boost verso tutte le regioni italiane. Raggiungiamo mete di mare, raggiungiamo borghi di città, siti archeologici. Offriamo, come mobility leader, sempre più opportunità ai nostri clienti di movimento, di business o dileisure e di turismo".