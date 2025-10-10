Trump minaccia "massiccio aumento" dei dazi sulla Cina e annulla incontro con Xi

(Teleborsa) - Il presidente statunitense Donald Trump
sembra aver annullato un incontro programmato con il leader cinese, Xi Jinping
, a fine mese, scrivendo sui social media che la Cina sta "diventando molto ostile" con le restrizioni imposte questa settimana alle esportazioni globali di terre rare. Trump ha affermato che ora non c'è "nessun motivo" per incontrare la sua controparte cinese in occasione di un vertice economico asiatico in Corea del Sud tra due settimane.
Il presidente ha anche minacciato ritorsioni economiche contro la Cina, affermando che avrebbe "contrastato finanziariamente la loro mossa. Per ogni elemento che sono riusciti a monopolizzare, noi ne abbiamo due". Ha aggiunto che l'amministrazione sta valutando "un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi
".
Pechino aveva introdotto restrizioni sulle terre rare all'inizio di quest'anno, che hanno limitato le forniture vitali per le case automobilistiche e le aziende della difesa statunitensi. Questa settimana
ha notevolmente ampliato i controlli sulle esportazioni
, affermando tra l'altro che qualsiasi produttore di chip avanzati in qualsiasi parte del mondo deve ottenere una licenza per utilizzare minerali cinesi nei propri prodotti.