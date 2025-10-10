TTG Rimini, Assopiscine: verso legge quadro per integrare turismo, sport e benessere nel settore

(Teleborsa) - Si sono conclusi con grande partecipazione e interesse i lavori dei tavoli tecnici promossi dasul tema "". L’iniziativa, ha riunito istituzioni, esperti, operatori economici e rappresentanti della filiera con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo in vista della definizione di un quadro normativo nazionale capace di valorizzare l’intero comparto acquatico, rendendolo più integrato, sicuro e sostenibile. Il primo tavolo di lavoro ha affrontato il tema dellevidenziando la centralità del settore natatorio in un’ottica di sviluppo territoriale, attrattività turistica e promozione della salute.Sono intervenuti al primo tavolo il Presidente di AssopiscineDirettore Generale FAITA - FederCamping, l'Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione LombardiaDelegato Piscine ANACI Lombardia e da remoto il Prof.e Doctoral Supervisor alla Beijing Sport University.Tutti gli interventi hanno messo in evidenza l’urgenza di una regia politica chericonoscendo agli impianti natatori un. Un riferimento ricorrente è stato il modello francese, considerato un esempio virtuoso di come una legge quadro nazionale possa incentivare lo sviluppo del settore, migliorare la sicurezza e rendere accessibili le strutture a un pubblico sempre più ampio.Il secondo tavolo, moderato daConsigliere di Assopiscine si è concentrato sulla gestione degli impianti, sulla filiera produttiva e sull’importanza di una normativa omogenea su scala nazionale e ha visto confrontarsi il Sen. Marco Lombardo di Azione, Ferruccio Alessandria Presidente di Assopiscine, Giovanni Gurnari Vicepresidente di FEMTEC – World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy, Joelle Pulinx, Project Officer to the President – FPP (Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa). I dialoghi emersi hanno evidenziato come, rendendola più efficiente e sostenibile, e generare benefici lungo tutta la filiera, dalla progettazione alla manutenzione, fino alla fornitura di servizi. Si è discusso della necessità di superare la frammentazione regolatoria tra Regioni e territori, per garantire a tutti gli operatori regole chiare, certe e orientate alla qualità, alla sicurezza e all’accessibilità.A conclusione dei lavori, i relatori hanno, chiedendo alle istituzioni un impegno concreto per avviare un percorso legislativo condiviso."La legge quadro che auspichiamo non è solo un’esigenza normativa, ma una visione di sistema che tiene insieme salute, sport, benessere, turismo, sostenibilità e sviluppo economico., che dia certezze agli operatori, risposte ai territori e valore ai cittadini. Questo confronto dimostra che il settore è pronto a fare la sua parte". ha commentato