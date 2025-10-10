UE autorizza acquisto di asset di distribuzione di AB Medica da parte di Intuitive

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
delle attività di distribuzione di AB Medica per le apparecchiature per la chirurgia robotica assistita (RAS) di Intuitive in alcuni territori da parte di Intuitive Surgical
, con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la produzione, la vendita e la distribuzione di apparecchiature chirurgiche.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza
, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.