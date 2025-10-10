UE autorizza acquisto di asset di distribuzione di AB Medica da parte di Intuitive

Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'delle attività di distribuzione di AB Medica per le apparecchiature per la chirurgia robotica assistita (RAS) di Intuitive in alcuni territori da parte di, con sede negli Stati Uniti. L'operazione riguarda principalmente la produzione, la vendita e la distribuzione di apparecchiature chirurgiche.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata, dato il suo impatto limitato sulla concorrenza nei mercati in cui operano le società. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.