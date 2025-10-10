Veicoli industriali, Unrae: mercato in crescita a settembre (+23,6%)

(Teleborsa) - Ail settore deicon massa complessiva superiore a 3,5 t mostra una crescita significativa, registrando un incremento delrispetto allo stesso mese del 2024. Le nuove immatricolazioni si attestano a, in crescita rispetto alle 1.692 registrate l’anno precedente. È quanto emerge dai dati elaborati dal Centro Studi e Statistiche UNRAE sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.In particolare, ida 3,51 a 6 t segnano un forte incremento, passando da 37 a 58 unità (+56,8%). Anche i mezzi con massa da 6,01 a 15,99 t registrano un progresso significativo del 35,3%, salendo da 139 a 188 immatricolazioni. Ioltre le 16 t crescono del 21,8%, con 1.846 unità contro le 1.516 dello scorso anno. In tale segmento, i carri registrano un aumento del 27,5%, da 579 a 738 unità, mentre i trattori stradali fanno segnare un rialzo del 18,2%, passando da 937 a 1.108 unità.Nel, le nuove registrazioni complessive si attestano asegnando un calo del 7,9% rispetto ai 22.491 immatricolati nello stesso arco temporale del 2024. La diminuzione risulta più evidente per i mezzi pesanti oltre le 16 t, che scendono dell’8,3%: 17.635 unità nel 2025 contro le 19.221 dell’anno precedente.ha accolto con favore la firma delrelativo aldelle imprese di autotrasporto, sebbene le risorse disponibili siano limitate a 13 milioni di euro. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avviare le acquisizioni di ordini e si auspica una rapida finalizzazione del Decreto attuativo, così da permettere alle imprese di prenotare i contributi già in autunno.Al tempo stesso, l’Associazione chiede con massima urgenza che l’ulteriore stanziamento già previsto di 6 milioni di euro per l’anno in corso sia immediatamente reso operativo e confluisca nella medesima misura incentivante, evitando la gestione di fondi separati da parte di RAM e le relative difficoltà operative.UNRAE ha ribadito, inoltre, l’invito ad attuare quanto prima ildi sostegno alper il rinnovo del parco, per un valore complessivo di circa, più volte richiamato dal Ministro Salvini. A diversi mesi dal suo annuncio, non risultano ancora chiare le tempistiche, i dettagli sull’allocazione e le modalità di accesso a tali fondi. A tale riguardo, si auspica che l’intervento possa seguire le proposte contenute nella "roadmap" congiunta di decarbonizzazione del trasporto merci su gomma, già promossa da UNRAE insieme alle altre Associazioni dell’automotive e dell’autotrasporto.Infine, desta fortel’annuncio dell’Amministrazione statunitense in merito all’intenzione di imporre, a partire dal 1° novembre,del 25% sulle importazioni di veicoli industriali di peso superiore a 4,5 t prodotti all’estero. Pur avendo concordato dazi del 15% sui veicoli leggeri nell’ambito degli accordi commerciali con l’Unione Europea, non è infatti al momento chiaro se l’accordo riguarderà anche i veicoli più pesanti prodotti in Europa.