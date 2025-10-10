Wall Street vira in netto ribasso dopo le dichiarazioni di Trump

(Teleborsa) - Wall Street vira in netto ribasso
, dopo un'apertura moderatamente positiva, dopo che il presidente Trump ha affermato che "non sembra esserci motivo" di incontrare il leader cinese Xi Jinping
nell'ambito di un imminente viaggio in Corea del Sud, dopo che la Cina ha limitato le esportazioni di terre rare necessarie all'industria americana
. Trump ha lasciato intendere di stare valutando un "aumento massiccio" dei dazi di importazione sui prodotti cinesi
in risposta alle mosse di Xi, riaccendendo i timori di una guerra commerciale.
Da segnalare che S&P Global e CME Group
hanno perfezionato la vendita di OSTTRA a KKR
per 3,1 miliardi di dollari.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice di fiducia dei consumatori americani
si è mosso lateralmente a ottobre. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in lieve flessione a 55,0 punti rispetto ai 55,1 punti del mese di settembre, ma superiore ai 54,1 attesi dagli analisti.
Guardando ai principali indici
, il Dow Jones
sta lasciando sul parterre l'1,08%: l'indice americano
prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata lunedì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull'S&P-500
, che continua la giornata a 6.636 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,9%); sulla stessa tendenza, in discesa l'S&P 100
(-1,47%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto beni di consumo per l'ufficio
. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari
(-2,07%), informatica
(-2,07%) e energia
(-1,68%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Coca Cola
(+0,85%), Wal-Mart
(+0,64%) e Verizon Communication
(+0,64%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Amazon
, che ottiene -3,69%. United Health
scende del 3,09%.
Calo deciso per Nike
, che segna un -3,04%.
Sotto pressione Nvidia
, con un forte ribasso del 2,06%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, PepsiCo
(+3,50%), Verisk Analytics
(+2,32%), O'Reilly Automotive
(+1,83%) e Mondelez International
(+1,46%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Advanced Micro Devices
, che ottiene -7,03%.
In perdita ARM Holdings
, che scende del 6,89%.
Pesante Synopsys
, che segna una discesa di ben -6,83 punti percentuali.
Seduta negativa per MercadoLibre
, che scende del 6,29%.