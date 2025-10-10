Milano 9-ott
WeWork India scivola al debutto in Borsa, timori su valutazione e governance
(Teleborsa) - Scivolano di oltre il 5% le azioni WeWork India al ??debutto in Borsa, valutando l'operatore che gestisce uffici flessibili in otto delle principali città indiane, a 82,32 miliardi di rupie, poiché gli investitori sono rimasti cauti riguardo alla sua elevata valutazione e ai rischi di governance. Gli addetti ai lavori, infatti, sono dubbiosi circa la capacità della società di sostenere le operazioni e finanziare l'espansione in un contesto di domanda in rallentamento e concorrenza crescente da parte di rivali più redditizi.

L'ultimo prezzo di scambi è stato pari 634,4 rupie, al di sotto del prezzo di offerta di 648 rupie.

La quotazione arriva in un momento di grande fermento per il mercato primario indiano. Giovedì, LG Electronics India ha ricevuto richieste pari a 54,02 volte l'offerta, diventando la IPO da 1 miliardo di dollari più sottoscritta in quasi due decenni, mentre l'IPO di Tata Capital ha ricevuto offerte per 1,24 miliardi di dollari ed è stata sottoscritta 1,95 volte.

La IPO di WeWork India è stata sottoscritta 1,15 volte, raccolto circa 213,7 milioni di dollari ed è stata trainata principalmente dalle offerte istituzionali.

