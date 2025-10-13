Milano 10:37
42.290 +0,58%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:37
9.443 +0,16%
Francoforte 10:37
24.364 +0,51%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Affonda sul mercato il derivato italiano, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,70%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.370, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42.745. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40.915.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```