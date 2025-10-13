Milano 10:37
42.290 +0,58%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:37
9.443 +0,16%
Francoforte 10:37
24.364 +0,51%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

In ribasso l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,53% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8.012,8. Primo supporto visto a 7.870,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 7.823,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```