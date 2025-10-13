Milano 10:37
42.290 +0,58%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:37
9.443 +0,16%
Francoforte 10:37
24.364 +0,51%

Analisi Tecnica: indice DAX del 10/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Affonda sul mercato il principale indice di Francoforte, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,50%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 24.488. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 24.118,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 23.994,9, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```