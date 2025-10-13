Analisi Tecnica: indice DAX del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Affonda sul mercato il principale indice di Francoforte, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,50%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 24.488. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 24.118,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 23.994,9, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)