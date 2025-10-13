Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Giornata da dimenticare per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,68% sui valori precedenti.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5.610. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5.492. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5.452.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)