Milano 10:37
42.290 +0,58%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:37
9.443 +0,16%
Francoforte 10:37
24.364 +0,51%

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Giornata da dimenticare per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,68% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 5.610. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 5.492. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 5.452.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
