Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.518,6 con primo supporto visto a 9.397,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.351,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)