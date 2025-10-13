Milano 10:37
Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 9.518,6 con primo supporto visto a 9.397,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 9.351,6.


