Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Ribasso scomposto per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,74% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.569, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 43.005. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 41.090.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)