Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Seduta molto negativa per il FTSE Mid Cap, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,62%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 58.039. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 56.950. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 56.587.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
