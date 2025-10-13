Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 10 ottobre per indice spagnolo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 15.476,5.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15.611. Primo supporto visto a 15.409,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 15.342.
