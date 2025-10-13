Milano 10:38
42.281 +0,55%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:38
9.443 +0,16%
Francoforte 10:38
24.370 +0,53%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 10/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Aggressivo ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 5,28%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 56,89. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60,95. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 55,53.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```