Cina, surplus bilancia commerciale settembre cala a 90,45 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Le esportazioni e importazioni cinesi hanno superato le previsioni a settembre, con il surplus della bilancia commerciale che è sceso più delle attese.Come mostrano i dati doganali, in scia a un’impennata delle importazioni, la bilancia commerciale si è ridotta a un surplus di 90,45 miliardi di dollari, inferiore alle aspettative di 98,96 miliardi. Il surplus è diminuito anche rispetto ai 102,33 miliardi registrati nel mese precedente.Le esportazioni in termini di dollari sono aumentate dell’8,3% su base annua, ben al di sopra del +6,0% previsto dagli analisti e in netto aumento rispetto al +4,4% di agosto.Le importazioni sono cresciute del 7,4%, superando anche in questo caso di gran lunga il +1,5% del consensus e il +1,3% registrato ad agosto.