(Teleborsa) - Ilha adottato una decisione sulla posizione che l'UE adotterà in seno al Comitato di associazione UE-in merito alla, come prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca, carne e preparati a base di carne.Ciò fasulla revisione della zona di libero scambio UE-Ucraina, raggiunto dalla Commissione europea e dall'Ucraina il2025 con l'obiettivo di istituire un quadro commerciale a lungo termine, prevedibile e reciproco nel più ampio contesto del processo di adesione dell'Ucraina."La decisione odierna ribadisce il sostegno incrollabile e multiforme dell'UE all'Ucraina, dopo tre anni di aggressione militare ingiustificata e immotivata da parte della Russia - ha commentato Lars Lokke Rasmussen, Ministro degli Affari Esteri della Danimarca (che ha la presidenza di turno) - Stiamo aiutando l'Ucraina militarmente e finanziariamente, ma dobbiamo anche aiutarla promuovendo la liberalizzazione degli scambi commerciali., che porterà a una stabilità economica duratura, a relazioni commerciali durature e a una maggiore integrazione dell'Ucraina nell'Unione".L'UE garantirà che l'accesso al mercato dell'Ucraina sia subordinato al suo graduale allineamento agli standard di produzione dell'UE in materia di benessere degli animali, pesticidi e medicinali veterinari, si legge in una nota. Inoltre,, istituendo un meccanismo di salvaguardia che entrambe le parti possono attivare in caso di perturbazioni del mercato.Garantisce inoltre che l'accesso al mercato per i prodotti più sensibili, come zucchero, pollame, uova, grano, mais e miele, rimanga più limitato e graduale. La