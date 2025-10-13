Consiglio dell'UE concorda di ridurre o eliminare dazi per prodotti agroalimentari ucraini

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea
ha adottato una decisione sulla posizione che l'UE adotterà in seno al Comitato di associazione UE-Ucraina
in merito alla riduzione o all'eliminazione dei dazi doganali per una varietà di prodotti agroalimentari
, come prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca, carne e preparati a base di carne.
Ciò fa seguito all'accordo preliminare
sulla revisione della zona di libero scambio UE-Ucraina, raggiunto dalla Commissione europea e dall'Ucraina il 30 giugno
2025 con l'obiettivo di istituire un quadro commerciale a lungo termine, prevedibile e reciproco nel più ampio contesto del processo di adesione dell'Ucraina.
"La decisione odierna ribadisce il sostegno incrollabile e multiforme dell'UE all'Ucraina, dopo tre anni di aggressione militare ingiustificata e immotivata da parte della Russia - ha commentato Lars Lokke Rasmussen, Ministro degli Affari Esteri della Danimarca (che ha la presidenza di turno) - Stiamo aiutando l'Ucraina militarmente e finanziariamente, ma dobbiamo anche aiutarla promuovendo la liberalizzazione degli scambi commerciali. Sia l'UE che l'Ucraina trarranno beneficio dall'eliminazione dei dazi doganali
, che porterà a una stabilità economica duratura, a relazioni commerciali durature e a una maggiore integrazione dell'Ucraina nell'Unione".
L'UE garantirà che l'accesso al mercato dell'Ucraina sia subordinato al suo graduale allineamento agli standard di produzione dell'UE in materia di benessere degli animali, pesticidi e medicinali veterinari, si legge in una nota. Inoltre, tiene conto delle esigenze specifiche di alcuni settori agricoli dell'UE
, istituendo un meccanismo di salvaguardia che entrambe le parti possono attivare in caso di perturbazioni del mercato.
Garantisce inoltre che l'accesso al mercato per i prodotti più sensibili, come zucchero, pollame, uova, grano, mais e miele, rimanga più limitato e graduale. La piena liberalizzazione sarà presa in considerazione solo per alcuni prodotti non sensibili, come il latte e i prodotti lattiero-caseari
.