Zanellato presenta “L’Allucciolatura”: la tradizione artigianale italiana si accende di nuova luce

(Teleborsa) -è un manifesto creativo: un viaggio poetico tra passato e futuro, dove l’eccellenza artigianale italiana incontra. Un percorso che attraversa l’riscoprendone gesti, tecniche e storie dimenticate, reinterpretati con materiali d’avanguardia, dettagli su misura e lavorazioni ispirate alla tradizione, in collaborazione con partner selezionati.Dopo il primo capitolo,— tributo al mestiere del cordaio e alla sapienza dell’intreccio — arriva ora, secondo atto del progetto. Un’edizione numerata che reinterpreta con eleganza due modelli iconici della maison, la Postina e la Dotta, in versione mini, sofisticata e contemporanea. Il nome L’Allucciolatura si ispira a un’antica tecnica decorativa: fili metallici intrecciati sul velluto che creano riflessi iridescenti, simili a piccole lucciole — "luccele" in dialetto. Una lavorazione nata nella Venezia medievale e perfezionata in Toscana, che oggi rivive grazie alla visione distintiva di Zanellato.Nascono così le nuove versioni di Postina e Dotta, realizzate in uno speciale pellame effetto velluto lavorato in 3D, proposto in due cromie d’impatto: il. Un equilibrio perfetto tra poesia visiva e innovazione tecnica, che restituisce l’eleganza del velluto artigianale in chiave contemporanea. Questa edizione numerata è più di un omaggio alla materia: è una. Ogni borsa, numerata e unica, racconta un sapere antico attraverso un linguaggio nuovo, fondendo tradizione e modernità, funzionalità e raffinatezza.Rielaborate con tecniche speciali e materiali inediti, leche esprimono l’eccellenza del saper fare italiano. Con Alchimia nelle Mani, Zanellato propone una selezione di creazioni esclusive, realizzate a mano in tirature limitate, sintesi di estetica, autenticità e sperimentazione. L’Allucciolatura è un capitolo che trasforma la storia in avanguardia. Nei prossimi atti, il viaggio continuerà alla scoperta di altri mestieri d’arte, custodi silenziosi di una bellezza autentica, rara e irripetibile. Con L’Allucciolatura, Zanellato continua a riscrivere ilcon grazia, coerenza e un tocco di magia.