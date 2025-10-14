Milano 9:29
41.663 -1,20%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.178 -0,86%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Giornata positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude a 0,8039.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,807. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8001. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8139.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
