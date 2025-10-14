Analisi Tecnica: CHF/USD del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Giornata positiva per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude a 0,8039.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Franco svizzero contro Dollaro USA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,807. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,8001. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,8139.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)