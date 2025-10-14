Milano 9:29
41.663 -1,20%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.178 -0,86%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Seduta positiva per il Dow Jones 30, che avanza bene e porta a casa un +1,29%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.620,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.497,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44.926,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
