Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Seduta positiva per il Dow Jones 30, che avanza bene e porta a casa un +1,29%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 46.620,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45.497,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44.926,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)