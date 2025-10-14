Milano 9:30
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CHF, che archivia la seduta con un +0,04%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,929. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,9323. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,9274.


