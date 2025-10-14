Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 13 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1551 con tetto rappresentato dall'area 1,1609. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1529.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)