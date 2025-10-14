Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,25%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.440, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42.815. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40.950.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)