Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,25%.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 41.440, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 42.815. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 40.950.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
