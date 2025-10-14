Milano 9:30
41.708 -1,09%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.191 -0,81%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,09%.

Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3309, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3358. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3283.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```