Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un -0,09%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3309, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3358. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3283.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)