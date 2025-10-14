Milano 9:30
41.708 -1,09%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.191 -0,81%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Discreta performance per l'indice principale della Borsa di Parigi, che si è attestato a 7.934,3.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del CAC 40. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8.023,6. Primo supporto a 7.881,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.828,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```