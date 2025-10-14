Analisi Tecnica: indice DAX del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Seduta moderatamente positiva per il principale indice di Francoforte, che ha chiuso in rialzo a 24.387,9.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 24.585,6. Primo supporto visto a 24.215,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.043,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)