Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un controllato -0,16%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 9.508,5. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 9.387,1. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 9.346,6, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
