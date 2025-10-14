Milano 9:31
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Sessione moderatamente positiva quella del 13 ottobre, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 15.541,6.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di IBEX 35. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 15.654,4, con il supporto più immediato individuato in area 15.452,6. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 15.363,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
