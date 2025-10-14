Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Brilla il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con un aumento del 2,21%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 23.090,5. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 22.251,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 21.808,5, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)