Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:04
24.619 -0,53%
Dow Jones 18:04
46.229 +0,35%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 14/10/2025, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 14/10/2025, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1573, con un movimento di soli 0,0008 Euro / Dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1581, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 175,917, dopo aver aperto a 176,17.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```