Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 14/10/2025, ore 15:40

(Teleborsa) -
Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.
Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1573, con un movimento di soli 0,0008 Euro / Dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1581, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 175,917, dopo aver aperto a 176,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)