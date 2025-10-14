Biogenera completa produzione farmaco antitumorale: al via studio clinico Fase I

(Teleborsa) -, biotech company impegnata nello sviluppo di terapie personalizzate a DNA, ha annunciato il raggiungimento di due traguardi fondamentali nel percorso di avanzamento di, il farmaco anti-tumorale più avanzato della pipeline aziendale: da un lato, il(API), che apre la strada all’ingresso del farmaco nella sperimentazione clinica; dall’altro, l’avvio di una collaborazione scientifica di alto profilo con l’, focalizzata sulla ricerca preclinica del farmaco in modelli di Neuroblastoma, uno dei tumori pediatrici più aggressivi.Queste due milestone rappresentano un’accelerazione significativa nellodi BGA002, un farmaco sviluppato con la tecnologia PNA (Peptide Nucleic Acid) e la piattaforma proprietaria, progettato per silenziare selettivamente il gene MYCN, responsabile di numerosi tumori aggressivi pediatrici e dell’adulto.Grazie a un nuovo processo farmaceutico messo a punto per la produzione su larga scala, Biogenera ha completato con successo la realizzazione del principio attivo (API) di BGA002 secondo i più alti standard di(GMP), requisito essenziale per l’impiego clinico sull’uomo.Laè ora pronta per la fase di fill-finish (infialamento in soluzione sterile), che porterà alla formulazione finale del farmaco pronto all’uso. BGA002 sarà quindi pronto per l’avvio del primo studio clinico disu pazienti pediatrici affetti da tumori aggressivi resistenti alle terapie convenzionali, previsto per il primo trimestre 2026.A rafforzare il valore scientifico e terapeutico di BGA002 arriva lacon la prestigiosa Università di Chicago, che coinvolgerà due esperte di fama mondiale in oncologia pediatrica: la Professoressae la Professoressa Associata, entrambe ampiamente riconosciute come Key Opinion Leader (KOL) nel campo della ricerca e del trattamento del Neuroblastoma.L’obiettivo è condurre studi preclinici congiunti per approfondire l’efficacia in medicina di precisione di BGA002, in modelli di, con lo scopo di avviare successivamente studi clinici su bambini che non rispondono alle terapie convenzionali."Questi due risultati — la produzione GMP dell’API e l’alleanza scientifica internazionale — consolidano la visione di BIOGENERA: offrire nuove opzioni terapeutiche dove oggi mancano risposte efficaci, soprattutto nell’ambito delle malattie rare pediatriche. BGA002 si conferma così un progetto di punta, capace di unire ricerca avanzata, medicina di precisione e collaborazione globale per portare la scienza al servizio della speranza", ha dichiarato, CEO di Biogenera.