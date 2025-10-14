FB Financial, utili trimestrali sopra le stime

(Teleborsa) - Utili del terzo trimestre sopra le aspettative per FB Financial
grazie al miglioramento dei margini e dalla riuscita integrazione di Southern States Bancshares, conclusa in estate.
L'istituto con sede in Tennessee ha registrato utili rettificati
di 1,07 dollari per azione superiori ai 0,96 dollari attesi dal consensus. I ricavi
hanno raggiunto 173,88 milioni di dollari e si confrontano con i 168,03 milioni di dollari stimati dagli analisti.
Il margine di interesse
netto della società è salito al 3,95% dal 3,68% del trimestre precedente. (Foto: Scott Graham su Unsplash)