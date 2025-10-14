FB Financial, utili trimestrali sopra le stime

FB Financial

(Teleborsa) - Utili del terzo trimestre sopra le aspettative pergrazie al miglioramento dei margini e dalla riuscita integrazione di Southern States Bancshares, conclusa in estate.L'istituto con sede in Tennessee ha registratodi 1,07 dollari per azione superiori ai 0,96 dollari attesi dal consensus. Ihanno raggiunto 173,88 milioni di dollari e si confrontano con i 168,03 milioni di dollari stimati dagli analisti.Ilnetto della società è salito al 3,95% dal 3,68% del trimestre precedente.