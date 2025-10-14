Milano 9:35
41.681 -1,15%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.175 -0,87%

GOLD del 13/10/2025

Finanza
GOLD del 13/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Prepotente rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,30% sui valori precedenti.

Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.155,5, mentre il primo supporto è stimato a 4.021,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.289,9.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
