GOLD del 13/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Prepotente rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,30% sui valori precedenti.
Lo status tecnico dell'oro è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4.155,5, mentre il primo supporto è stimato a 4.021,1. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4.289,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)