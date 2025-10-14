GPI, Intermonte taglia raccomandazione a "Neutral" dopo il rally del titolo: TP alzato a 18,6 euro

GPI

(Teleborsa) -ha alzato a(dai precedenti 14 euro) il target price su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, rivedendo lada Outperform adopo il forte rialzo del titolo alimentato da speculazioni su una possibile operazione straordinaria.Gli analisti mantengono una visione positiva suldella società, ma ritengono che il profilo rischio/rendimento sia ora più bilanciato, poiché il mercato sconta già gran parte del potenziale legato a un’eventuale M&A. Il nuovo target price include undel 30% pari a 4,3 euro, che riflette il valore strategico dell’azienda. L’attuale valutazione implica un premio del 74% rispetto al prezzo pre-rumor, limitando ulteriori margini di apprezzamento.Nel primo semestre 2025, GPI ha registrato ricavi per(+9% a/a), in linea con le attese, e undi 46,7 milioni (+15%), con margini in miglioramento grazie alla performance del comparto Software (27,3% vs 25,8% stimato). L’uè salito a 3,7 milioni (contro 0,5 milioni attesi), mentre il debito netto ha raggiunto 338 milioni, superiore alle previsioni per effetto di maggiori investimenti e dividendi alle minoranze.Per l’intero 2025, la società prevede una crescita in linea con gli obiettivi del, con CAGR 2024-27 del 6-8% per ricavi ed EBITDA. Nuovi progetti "Digital Health 2 e 4", legati a portali web, big data e intelligenza artificiale, dovrebbero sostenere la crescita dopo la conclusione dei programmi "Digital Health 1".