Oro e argento da record: il mercato cerca rifugio

(Teleborsa) - Non si arresta la corsa dei metalli preziosi visti come porti sicuri per gli investitori in cerca di protezione per i loro investimenti, in un clima generale di tensioni.
In particolare, l'oro tocca nuovi record
e dopo aver superato la soglia dei 4.000 dollari, la vigilia, raggiunge oggi un ulteriore massimo storico con il prezzo spot (consegna immediata) a 4.123 dollari l'oncia. Il metallo giallo (consegna dicembre) passa di mano sul mercato Comex a 4.157,30 dollari.
A spingere in avanti l'oro contribuiscono le scommesse sul taglio dei tassi di interesse
negli Stati Uniti da parte della Federal Reserve
statunitense, mentre le riacutizzazioni delle difficoltà commerciali tra Stati Uniti e Cina
spingono gli operatori verso i beni rifugio.
Sostenuto dagli stessi fattori sostengono l'oro, corre ancora l'argento
che aggiorna i massimi storici
raggiunti la vigilia e viaggia a 53,25 dollari l'oncia (+1,48%).Bank of America
e Société Générale
prevedono ora che l'oro raggiungerà i 5.000 dollari, entro il 2026, mentre Standard Chartered
ha alzato le sue previsioni di prezzo per il prossimo anno a 4.488 dollari.
Ieri, Anna Paulson, direttrice della Federal Reserve di Filadelfia
, ha affermato che i crescenti rischi per il mercato del lavoro hanno rafforzato la necessità di ulteriori tagli dei tassi, negli Stati Uniti.
Gli investitori attendono ora il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell
alla riunione annuale della NABE, prevista oggi, per carpire ulteriori segnali sul percorso di politica monetaria della banca centrale americana. Gli operatori prevedono una probabilità del 99% e del 94% di un taglio di 25 punti base, rispettivamente a ottobre e dicembre.