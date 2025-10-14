Rocket Pharmaceuticals, ok della FDA a nuova domanda di licenza biologica per KRESLADI

Rocket Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica in fase avanzata che promuove una pipeline sostenibile di terapie genetiche per malattie rare con un elevato bisogno clinico insoddisfatto, ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha(BLA) per KRESLADI (marnetegragene autotemcel; marne-cel), una terapia genica sperimentale basata su un vettore lentivirale (LV) per la(LAD-I), una rara malattia immunitaria genetica che predispone i pazienti a infezioni ricorrenti e fatali ed è quasi sempre fatale in età infantile senza trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche.La data PDUFA (Prescription Drug User Fee Act) fissata dalla FDA è il 28 marzo 2026."Apprezziamo il dialogo continuo con la FDA e crediamo che la BLA avvicini Rocket al nostro obiettivo di fornire una terapia genica monouso ai pazienti che affrontano gli effetti devastanti della LAD-I grave. Per questi pazienti, la sopravvivenza oltre l'infanzia è rara. Il trapianto di midollo osseo è attualmente l'unica opzione terapeutica, presenta una morbilità, una mortalità e costi sostanziali e potrebbe non essere disponibile in tempo per questi bambini", ha affermato, Amministratore Delegato di Rocket Pharma. "Con l'avvicinarsi della nuova data PDUFA, ci concentriamo sull'opportunità di rendere questa terapia disponibile ai pazienti che ne hanno più bisogno".Qualora KRESLADI venisse approvato, Rocket avrebbe diritto a un(PRV) per malattie pediatriche rare.