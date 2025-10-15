Milano 12:19
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Chiusura in profondo rosso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,76%.

Analizzando lo scenario del greggio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60,93. Prima resistenza a 64,79. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,62.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
