Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Chiusura in profondo rosso per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,76%.
Analizzando lo scenario del greggio si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60,93. Prima resistenza a 64,79. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,62.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)