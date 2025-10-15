Milano 12:19
42.196 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.402 -0,54%
Francoforte 12:19
24.271 +0,14%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Modesta la performance per il Dow Jones 30, che ha registrato un marginale guadagno a 46.270,5.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 47.877,1 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 44.995,1 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dow Jones 30 è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 47.877,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
