Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Affonda sul mercato l'Hang Seng Index, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,73%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24.978,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26.366,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24.515,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)