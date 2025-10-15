Milano 12:19
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Affonda sul mercato l'Hang Seng Index, che alla chiusura soffre con un calo dell'1,73%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24.978,6. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 26.366,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24.515,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
