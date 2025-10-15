Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8.013,8. Primo supporto visto a 7.871,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 7.823,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```