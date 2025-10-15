Milano 12:19
Analisi Tecnica: indice DAX del 14/10/2025

Analisi Tecnica: indice DAX del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Andamento annoiato per il principale indice di Francoforte, che chiude la sessione in ribasso dello 0,62%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 24.486,5. Primo supporto visto a 24.112,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23.987,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
