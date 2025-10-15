Milano 12:19
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Lieve ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude in flessione dello 0,29%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 5.624. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 5.506. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 5.459.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
