Milano 12:19
42.197 +0,29%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:19
9.401 -0,55%
Francoforte 12:19
24.272 +0,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Contenuto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in flessione dello 0,22%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41.587. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43.024. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41.099.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```