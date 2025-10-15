Analisi Tecnica: indice MDAX del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Seduta in ribasso per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che porta a casa un decremento dell'1,22%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 29.792,5. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30.638,9 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 29.510,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)